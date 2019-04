L'agente di Yann Karamoh, Oscar Damiani, ha parlato negli studi di Sky Sport dell'attuale momento dell'Inter: "Credo molto nella mediazione di Marotta, non sono convinto che Icardi andrà via. Oggi non ha un grandissimo mercato e trovare un sostituto non è facile. Se la squadra raggiungerà la Champions si potrà ricucire il rapporto. Icardi per me vale almeno 100 milioni. La situazione è complicata, il ruolo della moglie non aiuta. Ma ha dato molto all'Inter. A meno di 70-80 milioni non lo cederei, con quei soldi non compri uno migliore di lui".