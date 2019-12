Il centrocampista del Milan, Franck Kessié, ha confermato di voler rimanere in rossonero a gennaio, ma il suo agente, George Atangana, non ha escluso ai microfoni di Radio Kiss Kiss la possibilità di un addio.



HO SENTITO GATTUSO - "È vero che il mister ha stima del ragazzo, ma non si può associare sempre il suo nome a quello di Kessié. Qualche anno fa c'è stata una trattativa, era ad un passo dal Napoli, poi non se n'è fatto niente".



NON ESCLUDO NIENTE - "Lo vedo ancora al Milan, ma non escludo niente. Il mercato di gennaio sta per arrivare, se dovesse arrivare qualcosa la prenderemo in considerazione".