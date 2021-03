Accostato a Inter e Napoli, Teun Koompeiners sogna un'avventura in Serie A. Lo conferma il suo agente, Bart Baving, a Radio Kiss Kiss Napoli: "La stagione di Koopmeiners è ottima, fantastica. E’ focalizzato sulla sua squadra, vuole raggiungere gli obiettivi con i suoi compagni. Le sue qualità gli hanno consentito di raccogliere il gradimento di moltissimi club, tra cui anche il Napoli. So che Koopmeiners piace molto al club napoletano pur non avendo avuto personalmente contatti con la dirigenza. Un’esperienza in Serie A ed in Italia gli piacerebbe, certo. Stiamo parlando di un campionato di livello composto da squadre prestigiose. Ed il Napoli è un grande club: porte aperte, certo. Siamo comunque a marzo, per i trasferimenti è ancora presto. Occorre tempo", riporta FcInterNews.it.