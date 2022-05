Che futuro perIl centrale delresta in attesa di capire il suo futuro con il club azzurro fra un rinnovo di contratto in scadenza al 30 giugno 2023 e le tante ipotesi per una cessione che sia remunerativa per sé e per il club (fra le società interessate c'è anche la). Oggi il suo agente, Fali Ramadani, ha voluto precisare al Corriere dello Sport che per ora non c'è ancora nessuna trattativa vera e propria e che il giocatore è in attesa di"Le quotidiane notizie che riguardano Kalidou Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, a una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club"La soluzione migliore per calciatore e club",Se il Napoli e De Laurentiis confermeranno a Ramadani che l'opzione rinnovo a cifre più alte non è in discussione allora una cessione potrebbe essere ancor di più a un solo anno dalla scadenza, l'opzione migliore. Viceversa il giocatore si trova bene a Napoli e non avrebbe alcun problema a rinnovare.