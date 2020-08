Massimo Briaschi, agente dell'attaccante dell'Udinese Kevin Lasagna, è intervenuto a Radio Kiss Kiss per fare il punto sul futuro del suo assistito: "Non so se ci sia qualcosa di vero su questo scambio col Napoli. Loro hanno scelto Petagna. La situazione è semplice, Lasagna ha un contratto con l'Udinese e quindi bisogna prima trattare con la società friulana. Dopo un'eventuale accordo tra i club ci saranno le nostre valutazioni. L'anno scorso, prima che il Napoli acquistasse Lozano, avevamo l'accordo col gli azzurri? Smentisco, non è assolutamente vero".