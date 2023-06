A' Radio CRC' è intervenuto Roberto Meloni, agente dell'attaccante del Sassuolo Armand Laurienté per parlare del futuro del suo assistito:



“Come abbiamo sempre detto e ripetuto più volte è contento del Sassuolo e può fare ancora di più. Il mercato è alle porte e tutto è possibile, siamo tranquilli e sereni. Futuro al Napoli per Laurientè? Fa piacere avere l’interesse di grandi club come può essere anche il Napoli, ma in questo momento gli azzurri sono impegnati a gestire cose interne, quindi per il momento tutto tace".