Intervistato in Argentina da Olé, l'agente di, ha parlato del futuro del suo assistito spegnendo i rumors di mercato che lo vogliono lontano dal club nerazzurro e con il Barcellona sempre sullo sfondo."Lui al Barcellona? Sta bene lì dov'è. Ovviamente sta crescendo e imparando. È un ragazzo con un potenziale enorme, senza limiti, che può diventare un top player"."Oggi la verità è che la cosa più importante è vedere come si sia abituato al calcio europeo molto rapidamente. È arrivato e ha iniziato a giocatore e quando entrava in campo segnava. Così la gente vede che qualità ha. Il ragazzo ha conquistato tutti per quello che dà in campo, la gente si è affezionata a lui e questo gli ha fatto bene per continuare a mostrare il suo valore"."Ha ancora tre anni di contratto, chi lo vuole deve parlare coi nerazzurri. Ma a Milano è tranquillo e felice. Gioca e cresce"."Con Lautaro poi ho una relazione come da padre a figlio, questa è la cosa alla quale tengo di più in tutto questo. Siamo sempre stati vicini anche nei momenti peggiori. Da piccolo lo aiutavo con scarpe da gioco e ciabatte quando ​giocava al Liniers de Bahía prima di proporlo a Velez e Racing. In tanti l'avevano visionato, ma nessuno aveva creduto in lui".- "Cosa ho visto in lui allora? Quello che vedo oggi: un controllo orientato incredibile. E giocava in campi di terra battuta...".