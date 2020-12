: poco colpevole sui gol presi, salva in altre occasioni la propria squadra ad un passivo maggiore.: in fase difensiva fa buona guardia sulla propria fascia contro cliente tutt'altro che semplici. Non si fa vedere molto in sovrapposizione offensiva.(dal 31' p.t.: esce per infortunio, ma la partita sino all'uscita non è pienamente convincente. Troppo aggressivo nelle entrate e poca lucidità.(dal 14' s.t.: qualche sbavatura soprattutto sui palloni alti. Serviva sicuramente più attenzione.): cerca di lottare su tutti i palloni. Corre molto e fa spesso a sportellate con Vidal, anche se sul finale Lukaku vince nettamente le azioni in velocità.: uno dei migliori dei suoi, in una gara sicuramente giocata più nella propria metà campo. Prova a contrastare sul nascere le azioni avversarie anche a costo dell'errore.: buona intesa con il compagno Tameze, lotta e cerca il filtrante per spezzare il gioco.: sul suo lato gioca bene, proponendosi sia in fase offensiva che in fase difensiva.: sicuramente meglio nel primo tempo, quando il pressing dell'Inter era meno oppressivo. Nella ripresa tocca infatti molti meno palloni e sbaglia alcuni cross importanti.: a parte qualche tiro pericoloso da calcio da fermo, poche giocate degne di nota.: si muove molto nel fronte offensivo, spendendo tutte le energie che in questo periodo riesce a usare.(dal 8' s.t.: partita sufficiente, senza strafare, ma dedicata soprattutto alla fase difensiva.): nel primo tempo cerca di trovare i propri spazi, anche se la fisicità degli avversari non gli consente di creare molto. Secondo tempo poco in vista.(1' s.t.: furbo nell'occasione del momentaneo pareggio, fa spola tra attacco e difesa. Tanta corsa e voglia di farsi vedere.): poche azioni pericolose degne di nota. Troppo nascosto dietro le maglie avversarie, viene quasi sempre annulato.(dal 8' s.t.: ancora poco inserito negli schemi di gioco, si avverte che non ha ancora ben in mente la sua posizione precisa. Serve ancora tempo per ambientarsi.): Verona che nonostante le tante assenze cerca di fare il possibile contro una squadra sicuramente più forte. Tanta corsa e tante energie spese, con cambi forse fatti un poco troppo in anticipo.​Di Marco gli si presenta a tu per tu e spara di sinistro, lo sloveno respinge. Saponetta nei guantoni quando gli scivola tra le mani il pallone messo al centro da Faraoni e Ilic ringrazia per il regalo. Nei momenti più delicati tradisce spesso.Handanovic lo coglie di sorpresa respingendo nei suoi piedi un pallone da trattenere, lo slovacco tentenna un decimo di secondo di troppo e Ilic infila la punta dello scarpino tra le sue gambe per colpire una porzione scoperta di pallone e spingerlo in rete. Il ragazzo non demorde, su palla inattiva va in area avversaria e trova il gol del vantaggio con un preciso colpo di testa.Puntuale, senza fronzoli. Governa la retroguardia.Rompe la linea e scivola sull’esterno con buoni tempi. Chiusure tempestive ma anche impostazione precisa.Primo tempo di studio, poi allaccia le cinture e travolge Dimarco. Suo l’assist per il gol di Lautaro. Dirompente anche al 93’ quando brucia l’erba e mette Lukaku in porta col pallone, ma il belga rovina tutto commettendo un inutile fallo su Magnani.Ovunque Conte decida di impiegarlo, sa che Nicolò spenderà fino all’ultima goccia di sudore. Inesauribile, generoso. Leader. Capitano.A corrente alterna, ma finisce in crescendo. Suo l’assist per il gol di Skriniar.Raccoglie l’assist di Hakimi fuori area e spara di destro, ma il pallone finisce fuori. Interviene fuori tempo su Faraoni, che scappa sulla fascia e mette al centro il pallone che Handanovic tratta nel peggiore dei modi.Anticipa il diretto avversario e in girata, di interno, accarezza il cross di Hakimi per mandare il pallone a baciare il palo più lontano. Gol da centravanti di razza. Si libera di un peso e gioca divertendosi.(Dal 42’ s.t.Intercetta un buon pallone sull’uscita del Verona e lancia Lukaku in contropiede. Rimane l’unica cosa buona di una prestazione scialba. L’ennesima.(Dal 25’ s.t.Questa volta entra con la giusta mentalità. Lotta su ogni pallone.)Al servizio della squadra, ma lì davanti combina davvero poco e rovina un’azione meravigliosa di Hakimi.Inter umile e disposta al sacrificio. È questo il suo calcio.