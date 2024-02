Ag. Lautaro: 'Ha altri due anni di contratto, nella sua testa c'è solo l'Inter'

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'agente di, Alejandroha concesso una lunga intervitsa ad AS in cui ha parlato anche della trattativa per ildi contratto con i nerazzurri ritornando anche sulla possibilità del passato di vederlo con la maglia dell'Atletico Madrid, rivale dei nerazzurri di Champions."Lautaro oggi è tra i primi tre al mondo. Lautaro è sempre stato abile nel calciare a rete, oggi contribuisce anche al gioco. Fornisce assist, inserimenti, tranquillità nel contesto di una squadra con un'identità che funziona molto bene"."La sua evoluzione è coincisa con quella dei nerazzurri. Inzaghi si merita tutti gli elogi. I nerazzurri, con l'arrivo di Inzaghi, hanno migliorato molto il proprio gioco. Lautaro è maturato a fianco ai campioni che ci sono nella rosa, ma anche in Nazionale. E la cosa bella è che ha 26 anni, non è ancora arrivato alla fase clou della carriera"."Cosa dice dell'Inter? È felicissimo. L'unica cosa che mi dice è: "Mi sento molto bene, mi sento molto bene...". L'Inter è una squadra per cui paghi volentieri per vederla allo stadio o in tv""Oggi posso dire che nella sua testa c'è solo l'Inter. Ha altri due anni di contratto, è molto coinvolto, è il capitano... Non pensa a quello che è accaduto, né a quello che potrà accadere. Non mi ha mai parlato di queste cose ed è un orgoglio rappresentare una persona con i suoi valori".