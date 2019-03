E' stato uno dei grandi protagonisti del derby vinto contro il Milan, a maggior ragione perché si è trovato a sostituire l'uomo che aveva deciso la stracittadina, quel Mauro Icardi ora finito ai margini del gruppo. Lautaro Martinez ha lasciato subito il segno nella sua prima sfida al Milan da titolare, confermando la crescita esponenziela manifestata nelle ultime settimane. A fcinter1908.it, il suo agente Beto Yaque ha esaltato il grande momento del Toro: "Non avevo alcun dubbio al riguardo e ho sempre detto che Lautaro non avrebbe avuto problemi ad adattarsi al campionato italiano. Già il fatto di entrare a San Siro a 20 anni e giocare come quando giocava con i suoi amici da piccolo, penso che chiarisca la personalità che ha".



L'assenza di Icardi ha influito nella sua esplosione? "Per niente, Lautaro ha lavorato sin da quando è arrivato per poter guadagnare un posto. Per Lautaro il calcio è questo: competere e dimostrare di essere pronto". E pensare che a gennaio non erano mancate le offerte pe andare a giocare altrove: "L’Inter non ha mai considerato la possibilità di cedere Lautaro al di là del fatto che fosse noto questo interesse di diverse squadre. Ma a nessuno è mai venuto in mente che Lautaro potesse lasciare l’Inter".