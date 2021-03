Intervistato da Sky Sport, Le Mée, l'agente di Mario Lemina ha parlato del suo passato alla Juventus: "​Per me è un peccato non giochi in Serie A, ma era difficile trovare spazio con davanti Marchisio e tanti giocatori di grande qualità. Dopo due anni aveva voglia di giocare con continuità e ha scelto l’Inghilterra. Un peccato che non abbia potuto giocare con un campione come Ronaldo, è arrivato proprio quando è andato via”