Stanislav Lobotka al Napoli, la pista si complica ma non è ancora del tutto tramontata. Intervistato da La Voz de la Galicia, il suo agente Branislav Jarusek spiega la situazione: "E' felice al Celta Vigo e se ne andrà solo per un'offerta che faccia felice tutti. Finora abbiamo avuto solo un'offerta, ma era troppo bassa per tutti. Il Napoli alza l'offerta? Non so, parlo con loro da oltre un mese però sono cambiate molte cose, visto l'addio di Sarri e l'arrivo di Ancelotti. Erede di Hamsik? Hanno due ruoli diversi, Marek è un 10 mentre Stanislav è un cinque, possono giocare assieme. L'Arsenal? I Gunners hanno preso Torreira, abbiamo solo fatto una chiacchierata ma nulla di concreto. Il PSG è uno dei primi cinque club al mondo, ma Stanko è al livello per giocarci. Clausola? Se arriva un'offerta buona non ci saranno problemi: se arriva se ne andrà, se no continuerà al Celta. Gli piacerebbe giocare la Champions League come a qualsiasi calciatore, però la priorità è giocare meglio dell'anno passato: se si trasferirà sarà per una squadra che giochi bene a calcio, indipendentemente dalla Champions".