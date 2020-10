L'agente di Romelu Lukaku, Federico Pastorello, ha concesso un'intervista a Sky Sports in Inghilterra in cui ha parlato della scelta di portare il bomber belga in Italia e all'Inter.



L'ARRIVO ALL'INTER - "Il suo trasferimento in Italia è stata una decisione giusta, la scelta migliore".



TIFOSI PAZZI DI LUI - "L'Inter è una grande famiglia e i tifosi sono completamente pazzi di lui. Romelu è un giocatore moderno e una persona sensibile".



MIGLIORE AL MONDO - Ha bisogno di amore, quando sente l'affetto di tutti diventa davvero il meglio che il mercato può offrire. In termini di qualità, attitudine e mentalità, è attualmente il miglior attaccante del mondo.



NON È IN VENDITA - "L'Inter ovviamente non intende cederlo. ".