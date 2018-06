Chiuso il colpol’Inter programma le prossime mosse di mercato. A partire dall’esterno d’attacco classe '97 del Bordeaux, obiettivo principale per la fascia destra. Il club francese continua ad opporre una certa resistenza chiedendo, ma l’Inter è ottimista perché sa di avere il gradimento del giocatore. Per fare il punto sulla trattativa, a FcInterNews.it ha parlato, agente del giocatore: “Non c’è l’accodo con nessun club. Stiamo parlando di un professionista. L’Inter è un grande club. MaMalcom in Italia prima di venerdì (inizia il ritiro del Bordeaux, ndr)? E’ difficile rispondere a questa considerazione. Non saprei dare le percentuali sul futuro del mio assistito”. Il Bordeaux per il prestito oneroso chiede almeno 12-13 milioni, l’Inter ne ha offerti 7 con diritto di riscatto a circa 32. Alle condizioni dei nerazzurri al momento il colpo non andrà in porto. O prestito più oneroso o obbligo di riscatto, il club francese ha le idee chiare.