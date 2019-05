L'agente di Kevin Malcuit, Bruno Satin, conferma a Radio Marte la permanenza del terzino a Napoli e smentisce problemi con Ancelotti: "Non mi risulta che Malcuit non sia nelle grazie di Ancelotti e che a fine stagione andrà via. Non ci sono in Italia terzini destri molto più forti di lui. Ancelotti sa gestire il gruppo e vuole sempre la rosa più forte possibile e magari farà le sue richieste alla società, ma Kevin può essere un titolare del Napoli del futuro. Il desiderio di Malcuit è restate nel Napoli e non mi risulta che la società voglia mandarlo via. Non mi risulta neppure che non sia più nei piani del Napoli e non è vero che non c'è feeling tra Kevin e Ancelotti. Chi scrive queste cose? Sono balle. Tra i due c'è un ottimo rapporto. Penso che Ancelotti resterà a Napoli, credo sia l'unica certezza in questo momento".