Luca De Simone, agente di Rolando Mandragora, ha parlato a Teleradiostereo. In merito al futuro del suo assistito, accostato in queste settimane a Fiorentina, Roma e Napoli, ha detto: "Il giocatore tornerà alla Juventus? Sì, esatto. C'è un accordo, un'opzione sulla recompra che vedremo se sarà usata. Nel frattempo Mandragora è un giocatore importante anche per la Nazionale italiana e che si trova difficilmente sul mercato italiano. È evidente che ci sia su di lui l'attenzione dei club di prima fascia italiani.