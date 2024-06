Getty Images

Josep Martinez non ha alcuna fretta di lasciare il Genoa. Malgrado l'interessamento dell'Inter nei suoi confronti, il portiere spagnolo, attraverso il proprio agente, si dice felice della sua esperienza in rossoblù.- ha spiegato Sergio Barila a TvPlay - chiaramenteAd ogni modo. Se un club dovesse manifestare un interesse concreto ne discuteremo insieme al Genoa per capire come procedere”.

Non solo l'Inter dunque sembra essersi messa sulle tracce del 25enne ex Lipsia, il cui obiettivo, sempre stando alle parole dell'agente, è chiaro: "Crescere sempre di più e migliorare. Futuro in Spagna? E’ già stato in Liga, quindi al momento non c’è questa necessità. Ovviamente