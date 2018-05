Di ritorno all'Udinese dopo il prestito alla Spal, Alex Meret sarà un nome caldo per il prossimo mercato. Intervistato da Radio Sportiva il suo agente, Andrea Pastorello, ha fatto il punto della situazione: ""Non era facile per lui affermarsi a campionato in corso. Il suo cartellino è dell'Udinese, toccherà ai bianconeri decidere cosa fare con il ragazzo. Se puntare su di lui o mandarlo in prestito ancora una volta. C'è anche la possibilità che possa essere ceduto a titolo definitivo. La Fiorentina? Non credo, non abbiamo avuto contatti con il club viola. Vale 20 milioni? Sì, il valore è quello, non credo che la Fiorentina sia intenzionata a sborsare una cifra simile".