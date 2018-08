"L'Inter voleva fare tutto in fretta, ma non essendo arrivata nessuna offerta ufficiale non ne ho parlato con l'Independiente. Ho avuto colloqui con Rea​l​ Sociedad, Atletico Madrid, Getafe che lo volevano, ma non avevo i soldi. Pellegrini lo voleva al West Ham, ma anche qui nessuna offerta ufficiale. Quindi fin qui solo discorsi informali: le offerte arrivano quando arrivano al club". Sono queste le dichiarazioni rilasciate da Sergio Carrizzo sul futuro di Maxi Meza, talentuoso fantasista dell'Independiente seguito anche dall'Inter.



Nell'intervista rilasciata al Crack Deportivo, il procuratore di Meza ha dribblato le domande sul possibile addio del suo assistito: "Non mi piace parlare molto, sono uno pratico. Ho parlato con tutti quelli che mi hanno chiamato e che sono interessati al giocatore, ma non hanno raggiunto il prezzo richiesto dall'Independiente. Abbiamo rinnovato da poco il contratto e questa, ad oggi, è la sola verità. L'indipendente si è sempre comportato bene con noi: quando ci sarà un'offerta ufficiale la proprietà sarà la prima a saperlo e faremo le cose come si deve. In Inghilterra il mercato chiude 9, il West Ham lo voleva ma poi non ne abbiamo più parlato. La storia è sempre quella: se ne parlerà in caso di offerta".