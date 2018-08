Nico Vaessen, agente del portiere classe '88 del Liverpool Simon Mignolet, ha parlato del futuro del suo assistito al portale dhnet.be: "Stiamo discutendo con il Liverpool, ma non c'è ancora un accordo. E' nell'interesse del club trovare una soluzione. Il Liverpool vuole tenerlo, ma lui merita di giocare in una grande squadra. Napoli? Per loro Simon rappresenta l'opzione migliore in termini di qualità, ma c'è da considerare l'aspetto economico dell'affare".