A tutto campo. Mateja Kezman, agente di Sergej Milinkovic-Savic, torna a parlare del suo assistito in un'intervista concessa al Corriere dello Sport: “Rumors sulla Juve? Penso che non sia il momento di discutere del prezzo e del trasferimento di Sergej. La Lazio è al top, la squadra ha bisogno di pace. Sappiamo tutti che subito dopo il Mondiale alcune cose saranno più chiare e sarà il momento di parlare di tutto”.



RINNOVO – “Milinkovic ha solo 18 mesi di contratto e, come ho detto, dopo la Coppa del Mondo sarà il momento di discutere prima con il presidente e poi anche con tutti gli altri. In tutti questi anni io e Sergej abbiamo rispettato la Lazio e il presidente Lotito. Io devo pensare prima all’interesse del giocatore e poi anche all’interesse del club".