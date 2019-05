L'agente di Riccardo Montolivo, Giovanni Branchini, ha parlato della situazione del suo assistito e del futuro del Milan nella lunga intervista concessa a Tuttosport.



IL DOPO GATTUSO - "A chi spetta il compito di pensare al cambiamento? A Leonardo e Maldini? C’è anche una proprietà, c’è un amministratore delegato... Il Milan deve crescere a tutti i livelli. Sarri? Dipende dal Chelsea, che sta vivendo un momento particolare, con la società che potrebbe anche cambiare padrone. Io non voglio giudicare nulla, ma se tu prendi Sarri non interrompi un processo di crescita dopo un anno. Che senso ha?".



MONTOLIVO - "Mi ha molto addolorato quello che è successo con Montolivo: una condanna a morte professionale per un calciatore corretto e leale. Eppure la società è rimasta a guardare. La ritengo una pagina bruttissima nei confronti di un calciatore che per anni è stato capitano e improvvisamente non è stato messo più nella condizione di svolgere il proprio lavoro. Senza un motivo, con la società che si è limitata a dire che rispettava le decisioni del tecnico".