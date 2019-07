Il Cagliari migliora l'offerta al Boca Juniors per Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano degli Xeneizes e obiettivo numero 1 dei sardi per la linea mediana del campo. Queste le parole di Pablo Bentancur, agente del classe '95, a Sport890: "Abbiamo un accordo preliminare con il Cagliari Calcio per Naithan, tutto fatto con il Boca Juniors per partire in questa sessione di mercato. Sono stati due giorni di negoziati in Spagna con i dirigenti del Boca Juniors. Se invieranno per iscritto ciò su cui ci siamo accordati, l'affare si farà. L'arrivo di De Rossi aiuta i dirigenti a calmare i tifosi".