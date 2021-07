Una trattativa aperta ma non semplice tra i club coinvolti, coldisposto ad aprire al prestito con diritto di riscatto suggerito dama a fronte di una cifra importante per concedere il calciatore uruguaiano a titolo temporaneo. Condizioni che al momento non scaldano più di tanto il dirigente nerazzurro, che ieri da Lugano ha affermato come le contrattazioni non saranno semplici e di breve durata.A confermare tuttavia la volontà di Nandez di misurarsi in una piazza più importante è il suo agente, intervistato da fcinter1908.it: "Le cose stanno andando bene, da parte nostraIl presidente ha rapporti ottimi con l’Inter, vediamo".