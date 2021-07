Prima amichevole stagionale anche per l'Inter, con il debutto di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. La prima uscita è un classico dell'estate, a battezzare l'ex Lazio sarà il Lugano, avversario affrontato in diverse occasioni anche nelle estati precedenti dai campioni d'Italia in carica, nel match valido per la Lugano Region Cup in scena alle 20.30 allo ​Stadio comunale di Cornaredo. La formazione svizzera fu anche la prima avversaria di Antonio Conte da tecnico interista nel luglio 2019: allora finì 1-2 per i meneghini, trascinati dalle reti di Sensi e Brozovic. Nel 2018 l'Inter di Spalletti vinse con uno scarto ancora più netto, uno 0-3 determinato dal sigillo di Lautaro e da una doppietta di Karamoh. L'accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori del Certificato Covid svizzero o del Green Pass Europeo.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 13 Ranocchia, 32 Dimarco; 36 Darmian, Nainggolan, 18 Agoumé, 5 Gagliardini, 29 Dalbert; 48 Satriano, 99 Pinamonti. A disposizione: 21 Cordaz, 97 Radu, 37 Skriniar, 40 Fabbian, 41 Nunziatini, 42 Moretti, 43 Hoti, 45 Sottini, 46 Zanotti, 47 Carboni, 48 Colidio. Allenatore: Simone Inzaghi.



LUGANO: 46 Baumann; 3 Ziegler, 4 Hajrizi, 7 Facchinetti, 10 Bottani, 14 Sabbatini, 16 Lavanchy, 20 Custodio, 24 Lovric, 30 Daprelà, 99 N. Muci. A disposizione: 5 Maric, 6 Covilo, 8 Lungoyi, 17 Abubakar-Ankrah, 11 Monzialo, 22 Guidotti, 19 Ba, 12 Morosoli, 23 Srdic. Allenatore: Abel Braga.



h 20.30 Lugano-Inter LIVE





LA CRONACA: