In casa Spezia continua a tenere banco il caso legato a Nzola, che nelle ultime ore di mercato sembrava essere destinato al Genoa (in uno scambio con Destro), ma poi alla fine l'operazione è saltata. Il suo agente ha parlato della situazione: "La volontà del giocatore era quella di restare in Serie A. L’unica squadra ad aver fatto un’offerta concreta è stata il Genoa. Ora stiamo parlando con l’Istanbul Başakşehir, il giocatore gradirebbe la destinazione. Sui di lui, sempre dalla Turchia c’era anche il Riezspor".