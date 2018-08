Fabrizio Ferrari, intermediario di mercato, è intervenuto a RMC Sport commentando il mercato del Napoli e il mancato arrivo di Ochoa: "Non è stato fatto il colpo ad effetto, ma la squadra è stata sistemata. Penso si tratti di un mercato concordato con Ancelotti, sono state fatte scelte precise. Sono arrivati Fabian, Verdi, ora anche Ospina. Mi dispiace che non è arrivato Ochoa, ma questa è una mia questione personale".



SU OCHOA - : "Aveva dato massima disponibilità per fare il primo, il secondo o il terzo. Ci sono stati problemi con lo Standard, che non era soddisfatto della formula che voleva il Napoli. Il 5-6 settembre però prenderà il passaporto europeo, va in scadenza, quindi vediamo cosa succede. L'agente è Jorge Berlanga, mio caro amico, io ero l'intermediario".



SU GHOULAM - : "Gli infortuni non l'hanno aiutato, nella fase finale della scorsa stagione il Napoli ne aveva bisogno. Ora mi piacerebbe capire come sta fisicamente. Se sta bene è un'arma pazzesca per il Napoli".