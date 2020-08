Roberto Calenda, procuratore italiano di Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli, parla a Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte: "Il Napoli lo seguiva da tantissimo tempo, lo considerava un fiore all'occhiello. Cristiano Giuntoli è un suo grande estimatore? Il Napoli lo ha voluto con forza sin da subito, era un pallino fisso di Giuntoli e di Aurelio De Laurentiis. Lo hanno voluto, hanno fatto di tutto per prenderlo. E' stata una trattativa estenuante, ma l'affare è stato concluso col Napoli che lo voleva con convinzione. Abbiamo firmato in Sardegna in gran segreto? Di solito non parlo mai di queste cose, per rispetto delle società. La trattativa è stata ben condotta, è iniziata da lontano, abbiamo fatto tutto il silenzio e la firma è avvenuta lontano da occhi indiscreti. E' stata un'operazione difficile, fino all'ultimo c'erano squadre importanti, lo voleva José Mourinho al Tottenham come anche Jurgen Klopp al Liverpool. Il Barcellona inizialmente lo vedeva come predestinato a prendere il posto di Luis Suarez".