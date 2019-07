Quale futuro per Nicolas Pépé? L'attaccante del Lille, eliminato dalla Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio, è stato accostato a Inter, PSG e Bayern Monaco. Il suo agente, Samir Khiat ne ha parlato al Sun: "Nicolas è aperto a tutto, vuole firmare per il club giusto. Il. PSG è una possibilità, ma al giorno d'oggi tutte le parti devono raggiungere un accordo. Ci sono scambi, discussioni. Lui è ricercato da un elevato numero di club, per lui la cosa più importante è essere fortemente voluto e andare in un club dove potrà giocare e continuare a migliorare". Nelle ultime ore, sull'ivoriano sono piombate anche Arsenal e Manchester United.