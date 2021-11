Inter, Juve e tante big europee seguono Ricardo Pepi, 18enne talento texano che convince con la maglia di Dallas FC. Jaime Garcia, agente della SXI che ne detiene la procura, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FcInterNews.it: "Pronto per l'Europa? Certamente. Non sei mai pronto sin quando non lo sei... Devi fare sempre il passo per poter crescere. Monitorato dall'Inter? Per rispetto ai vari club non voglio dire chi sia interessato in Ricardo. Se ho parlato con i nerazzurri o alcuni intermediari? Siamo riconoscenti a tutte le squadre che hanno mostrato interesse per Ricardo, ma non voglio aggiungere legna al fuoco con speculazioni. Abbiamo parlato con molte società, però reputo più corretto non rivelarne i nomi. Cosa penso dell'Inter? La squadra campione d’Italia. Un top club, un’istituzione incredibile".