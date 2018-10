Krzysztof Piatek è sicuramente l'attaccante del momento per la Serie A e non solo. La punta polacca è capocannoniere con 9 gol in 7 gare (una in meno rispetto alla concorrenza perchè la gara contro il Milan è ancora da recuperare) e ha attirato su di sè l'attenzione di tanti club, italiani e non solo, in vista della prossima sessione invernale di mercato.



CHI LO VUOLE - In Italia è uscito allo scoperto il Napoli con le parole di Aurelio De Laurentiis, ma oltre agli Azzurri anche la Roma, l'Inter e la Juventus stanno pensando a come poter intavolare una trattativa per lui con il Genoa. Il valore di mercato è decuplicato e rispetto ai 4 milioni pagati in estate oggi la richiesta è di almeno 40.



L'AGENTE CONFERMA - Szymon Pacanowsk​i è l'agente della punta, e attraverso i suoi collaboratori ha confermato le voci di mercato a Calcionapoli24: "Non c’è nessuna offerta ufficiale riguardante il nostro calciatore da nessun club, compreso il Napoli. Nelle scorse settimane molti club ci hanno contattato, ma non faccio nomi. Prezzo? Sicuramente in questi 3 mesi in Serie A il suo prezzo è aumentato, ma ora siamo contenti di stare al Genoa".