, tante le voci che lo vorrebbero in partenza già in questo mercato invernale, ma Marko Pjaca ha tutta l’intenzione di restare e di stupire la platea gigliata.Ilsi è fatto avanti con forza in queste ultime ore, alla ricerca di un sostituto per Krzysztof Piatek, ormai definito come sostituto di Gonzalo Higuain con la maglia del Milan. Pjaca, però, vuole restare a Firenze da protagonista, almeno fino al termine della stagione. E’ questo il suo obiettivo, come ha dichiarato dal suoai microfoni de ilBiancoNero.com: “Si trova veramente bene alla Fiorentina, gli piace la città, ha legato con l’ambiente, i compagni, l’allenatore e tutto lo spogliatoio.”.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su