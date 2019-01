A inizio gennaio l'incontro tra Ramadani e Paratici non aveva lasciato spazio a interpretazioni: la Juventus sta monitorando la situazione legata a Marko Pjaca, in difficoltà a Firenze dopo una prima parte di stagione negativa. Sul calciatore croato - che la Fiorentina non vorrebbe rispedire al mittente - si registra da giorni la corte del Besiktas, squadra turca che ha salutato Ryan Babel, diretto al Fulham: "Arrivo per aiutare la squadra a salvarsi, credo fortemente nella nostra permanenza in Premier", ha dichiarato l'olandese, aprendo di fatto uno spazio in rosa a Pjaca. La situazione è in evoluzione.