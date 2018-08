E' sfida a due per Marko Pjaca in Italia. L'attaccante della Juventus, che vanta numerose pretendenti tra Serie A e estero, è conteso in particolare da due società: una è la Fiorentina, da tempo interessata al croato, l'altra è la Sampdoria, che si è inserita suscitando il gradimento del club bianconero proprietario del cartellino.



L'operazione Pjaca resta però piuttosto complicata. A confermarlo è lo stesso agente del giocatore Marko Naletilic: "La Fiorentina è sempre interessata a lui" ha detto il procuratore a Sporrface.it. "Sono sorti dei problemi ma spero si possano risolvere". Il gradimento dell'attaccante però vira su due piazze in particolare, nonostante le tante voci: "Su di lui ci sono tante altre squadre - conferma Naletilic - ma Fiorentina e Sampdoria sarebbero ottime soluzioni per lui“