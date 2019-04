Marko Naletilic, procuratore dell'attaccante classe '95 Marko Pjaca, ha parlato delle condizioni e del futuro del suo assistito, diviso tra Fiorentina e Juve: "L'operazione è andata benissimo. Ringraziamo la Juve, oltre a seguirlo passo dopo passo gli ha permesso di procedere con la riabilitazione in Croazia. Per quanto riguarda il futuro, con il club parleremo in estate. Adesso deve solamente pensare a guarire".