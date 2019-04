L'agente di Alassane Pléa apre al Napoli. Intervenuto a 'Un Calcio alla Radio' su Radio CRC, Stephane Courbis parla così dell'attaccante del Borussia Monchengladbach e di Laurent Koscielny, altro assistito e prossimo avversario degli azzurri in Europa League con l'Arsenal: "Arsenal-Napoli sarà una partita interessante perchè ci sono due squadre differenti con due modi di giocare a calcio. Gli allenatori di entrambe le squadre sono forti. Ho conosciuto e lavorato con Ancellotti che ha un'esperienza enorme e sarà un valore aggiunto per la sua squadra. Non posso parlare della squadra; Koscielny sarà pronto per la partita ma non sono l'allenatore. e' difficile dire quale squadrà è favorita. Sarà una partita delicata; l'Arsenal ha qualche giocatore più forte ma il Napoli ha Koulibaly. Koscielny ha ancora un anno di contratto; non ho parlato con Giuntoli o con l'allenatore ma se il Napoli è interessato ad Alassane Pléa se ne può parlare".