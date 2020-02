Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan ora in prestito al Pordenone, è tenuto sott’occhio dalla dirigenza rossonera, che ne sta apprezzando la crescita. Queste le parole dell’agente del classe ’99, Patrick Bastianelli, a MilanNews.it: “Ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Credo che Pobega abbia le qualità fisiche, tecniche, caratteriali e morali per giocare in futuro in una grande squadra. Il Milan è molto attento e sta seguendo con grande attenzione la sua crescita”.



SULL’IMMEDIATO FUTURO - “Tommaso è concentrato a finire bene la stagione con il Pordenone. È pronto per giocare in serie A da protagonista. Per quanto riguarda il percorso migliore è prematuro parlarne oggi anche se con il Milan fino ad oggi c'è stata piena sintonia nel creare insieme il percorso giusto di crescita sportiva, e i risultati si stanno vedendo”.