L'agente di Matteo Politano, Davide Lippi, ha parlato a Radio Marte del trasferimento dell'attaccante italiano dal Sassuolo all'Inter che ha superato proprio il Napoli per aggiudicarselo



ASSALTO NAPOLI - "Lo scorso gennaio il Napoli ha fatto di tutto e di più per prendere Politano ed io ho fatto il massimo per aiutarlo, poi ci sono stati molti problemi col Sassuolo".



IL SASSUOLO HA DETTO NO - "Il Napoli era anche disposto a spendere una cifra importantissima per Politano, poi l'operazione non è andata in porto perché il Sassuolo aveva troppo bisogno di lui ed infatti è stato determinante per la salvezza".



IN ESTATE - "Anche a luglio il Napoli si è fatto sotto, ma l'Inter si è mossa prima".