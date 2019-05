Davide Lippi, l'agente di Matteo Politano, ha parlato a FcInterNews del futuro dell'attaccante dell'Inter confermando la fiducia della società su di lui e il riscatto dal sassuolo.



IMPATTO - "L’impatto decisivo di Matteo Politano in un grande club come l’Inter non mi ha affatto sorpreso. Ero sicuro già dall’estate che si sarebbe ritagliato il suo spazio, conquistando la maglia da titolare fino a diventare un punto fermo della squadra e un beniamino dei tifosi".



Il RISCATTO - "Il riscatto dal Sassuolo nelle prossime settimane appare scontato? Sì, non ci sono dubbi. Ha fatto molto bene. Politano è felice all’Inter e anche il club di lui”.

RESTA ALL'INTER - "Le voci sulla Fiorentina? Politano rimarrà all’Inter, direi proprio di sì”.



SPALLETTI - “Spalletti è stato davvero bravo nel farlo crescere, dando a Matteo fiducia e spazio. Voglio dire una cosa su Spalletti: ha fatto un lavoro incredibile in questi due anni, riportando stabilmente l’Inter nei quartieri alti della classifica. C’è la sua mano nella crescita della squadra e meriterebbe la conferma".



CONTE - "Le voci di un cambio in panchina tra Spalletti e Conte? Fanno parte del gioco queste cose, ma non ci sono dubbi sulla bontà del lavoro di questi due anni da parte di Spalletti. Poi ovviamente non spettano a me queste decisioni”.