Ionut Radu al Parma? L'infortunio di Luigi Sepe ha aperto questa possibilità, con l'estremo difensore di proprietà dell'Inter, ora al Genoa, che può finire ai ducali. Queste le parole del suo agente, Oscar Damiani, a FcInterNews.it: "Si può fare Radu al Parma? Di certo non c’è ancora nulla. Il giocatore è in prestito al Genoa, mentre l’Inter è proprietaria del suo cartellino: sono le due società che devono decidere il futuro del portiere. Il Parma è una possibilità sulla quale le due società stanno ragionando e lavorando, ma al momento non c’è nulla di fatto".