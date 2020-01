Ionut Radu può lasciare il Genoa: il ritorno in rossoblù di Mattia Perin chiude la porta al rumeno. Di lui ha parlato Oscar Damiani, agente del giocatore: "Mister Nicola è stato chiaro, tra i pali non ci sarà dualismo e Perin sarà titolare" ha dichiarato a Radio Rai. "Radu è stato il migliore del Genoa, non può certo restare a fare il secondo, con tutto il rispetto per Perin. Ha il diritto di potersi giocare la possibilità di essere il numero uno, valuteremo in questo mese il da farsi. Dobbiamo trovare una soluzione, può esseri l'alternativa del ritorno all'Inter".