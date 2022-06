Oscar Damiani, l'agente di Ionut Radu, ha parlato a L'Interista del futuro del suo assistito aprendo le porte a un addio, ma non a titolo definitivo, all'Inter.



CHI LO VUOLE - "Lascerà l’Inter? Per la sua crescita è bene che vada a giocare e faccia delle esperienze da titolare o che comunque vada in un ambiente dove può giocarsela alla pari. Ci sono tante squadre interessate, non faccio nomi, ma posso dire che è richiesto soprattutto in Francia e in Italia, specialmente dalle neopromosse. Abbiamo la possibilità di fare la scelta migliore per il ragazzo".



PRESTITO PER TORNARE - "Il nostro obiettivo? Una cessione in prestito. Per me Radu ha tutte le qualità per fare il titolare dell’Inter e magari tra uno o due anni potrà tornare a Milano e farlo. Ha fatto quell’errore a Bologna, ma solo così si cresce e si migliora".