Terzino sinistro, centrale di difesa o quinto di centrocampo per Ricardo Rodriguez non fa alcuna differenza. Il nazionale svizzero è tra le note positive di questo avvio di stagione, Gattuso gli sta dando sempre più fiducia. A calciomercato.com è intervenuto il suo agenteper fare il punto della situazione.'Bisogna fare una premessa: il Milan, l'anno scorso, aveva 11 nuovi giocatori. In una qualsiasi società di livello mondiale è normale che tutti i nuovi acquisti devono ambientarsi, conoscere gli automatismi, specialmente nel campionato italiano che è molto difficile dal punto di vista tattico. Però devo dire che per me Ricardo si è subito adattato e ha contribuito, con le sue prestazioni, ai risultati positivi del Milan'.'Prima di tutto Ricardo, con Alex Sandro, è il miglior terzino del campionato italiano. Non ci sono tanti terzini sinistri in Italia di così alto livello, che sa fare il centrale o il quinto come sa fare lui. In Europa è tra i pochi in assoluto che sa gestire la palla con tranquillità e rende ogni pallone da difficile a facile. Trovo che Ricardo meriti più rispetto, perché è un giocatore serissimo e di grande esperienza internazionale. Ha giocato due Mondiali, 150 partite in Bundesliga, sta arrivando a quota 70 partite con il Milan e ha realizzato 30 gol nella sua carriera. Questi sono dati oggettivi, non ci sono tanti terzini che possono vantare queste statistiche'.'Non mi piace commentare il mercato, è vero che si sono stati degli interessamenti. Ricardo è rimasto al Milan e questo basta'.'Ricardo adesso è concentrato su questa stagione, il resto lo vedremo in futuro'.