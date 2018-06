Intervenuto a 'Si gonfia la rete' su Radio Crc, il procuratore di Ricardo Rodriguez ha parlato del futuro del terzino del Milan: "Se resterà al Milan? E’ come se mi chiedeste se per i prossimi 10 anni sarà magro - spiega Gianluca Di Domenico - Scherzi a parte, ha un contratto col Milan e si trova bene in questa piazza e con Gattuso che stima molto. Al momento quindi Ricardo sa cosa ha nel Milan e se lo tiene stretto, poi nel calcio nessun tesserato del Milan può dire che resterà al 100% al Milan perché il calcio è fatto così. Ricardo però, posso dire che è davvero contento di giocare in una società importante come quella rossonera".