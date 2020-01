Ricardo Rodriguez è sempre più lontano dal Milan. Il terzino svizzero, dopo essere stato corteggiato dal Napoli, è indirizzato verso un trasferimento al Fenerbahce che ha avviato una trattativa con il Milan per acquistarlo.



L'AGENTE CONFERMA - Rodriguez ha messo il club turco in cima alla lista delle sue preferenze e la conferma è arrivata anche dal suo agente, Gianluca Di Domenico, che hai microfoni di TRT Sport in Turchia ha ribadito come: "Il mio assistito vuole giocare nel Fenerbahce".



LA TRATTATIVA - Se il giocatore ha dato il suo benestare alla trattativa, non c'è, almeno per ora, l'intesa con il Milan. Una prima offerta di prestito con diritto di riscatto è stata respinta dalla dirigenza rossonera che valuta il giocatore non meno di 8-10 milioni di euro. La trattativa va avanti, ma la volontà del giocatore giocherà un peso importante.