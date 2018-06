Rodrygo Goes sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. La conferma arriva da Nick Arcuri, agente dell'attaccante 17enne del Santos, che a Esporte Interativo spiega: "Avevamo offerte da Liverpool, PSG e Barcellona, ma nessuna di loro ha raggiunto quanto chiedeva il Santos. Quindici giorni fa, il Madrid mi ha contattato, ha incontrato il presidente e presentato la proposta che ha soddisfatto le richieste del Santos. La settimana scorsa, dopo il via libera del Santos, il giocatore ha sostenuto le visite mediche con gli spagnoli. L'accordo prevede che Rodrygo resti in Brasile fino al 30 giugno 2019".