Arrivano nuove dichiarazioni attorno al colpo del secolo che ha portato Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il super agente Jorge Mendes ha infatti parlato ai microfoni di Sport commentando così il trasferimento.



GRAZIE AGNELLI - "Sono molto contento per Cristiano. Sono felice che abbia preso questa decisione. Ringrazio in modo particolare Andrea Agnelli per la sua determinazione e volontà nella trattativa con il Real Madrid. E ringrazio anche Beppe Marotta per la sua professionalità".



JUVE, CHIUDE QUI - "Chiuderà la sua carriera meravigliosa a Torino. La Juventus sarà il suo ultimo club".