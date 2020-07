Il fratello-agente di Allan Saint-Maximin, Kurtys, è intervenuto a Calcionapoli24.it, spiegando: "Si trova bene in Premier League, anche se è un campionato molto fisico. Futuro al Napoli? Sono una bella squadra, ma non ho mai parlato con loro di un possibile trasferimento. Se gli piace la piazza? Certo che gli piace Napoli, si tratta di un grande club. Non conosco il suo futuro".