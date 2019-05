L'agente di Salvatore Sirigu, Giovanni Branchini, ha parlato del suo assistito nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport confermando che, a suo avviso, oggi non ci sia nessun altro portiere italiano meglio dell'estremo difensore del Torino, nemmeno Donnarumma.





SIRIGO IL TOP - "Chi arriva quarto? Mi piacerebbe il Torino del mio assistito Sirigu, che si sta confermando in questo momento il miglior portiere italiano. Io penso che Donnarumma abbia tutto per diventare un fenomeno, ma forse sarebbe stato meglio dargli il tempo di crescere, facendo l’Europeo Under 21, invece di battezzarlo titolare della Nazionale".