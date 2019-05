Intervistato da Sky Sport Davide Lippi, agente fra gli altri di Matteo Politano e Leonardo Spinazzola ha parlato del futuro dei suoi due assistiti e dell'intreccio di mercato che li coinvolgerebbe con l'arrivo di Antonio conte sulla panchina nerazzurra.



IL CASO SPINAZZOLA - Lippi non ha voluto sbilanciarsi sulla posizione di Spinazzola, che ha un contratto fino al 2022 con la Juventus, ma non ha smentito l'apprezzamento dell'Inter: "Inter su Spinazzola? Tante squadre sono interessate a lui, non solo in Italia ma anche all’estero. Devo ancora incontrare Paratici, faremo un punto sulla situazione".



POLITANO-CONTE - "Mi spiace che Spalletti vada via, ha fatto un gran bel lavoro e spero che possa raggiungere la Champions perché penso abbia fatto un gran lavoro all’Inter. Conte? È un amico ed è bravissimo. Se sarà lui il prossimo allenatore, lo valuteremo ma non c’è bisogno di presentazioni con lui. Politano nel suo 3-5-2? Politano il posto lo trova sempre, si troverà lo spazio giusto e Conte i bravi giocatori li fa giocare sempre".